Chátrající Praha? Naopak, covid ji mění i k lepšímu

Co se v hlavním městě změnilo za poslední rok, kdy nás sužuje koronavirus? Při putování centrem je to samozřejmě patrné na první pohled - ulicemi chodí razantně méně lidí. Ale to zdaleka není jediná novinka. Změny, z nichž řada i potěší, hledal při procházce reportér Matěj Smlsal.

video: Matěj Smlsal, Peter Antalík, iDNES.tv