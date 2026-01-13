Přáli bychom si, aby byla muniční iniciativa zrušena, řekl Radim Fiala

Domácí
„Všichni víte, že v klubu SPD je trochu rozpor kvůli muniční iniciativě,“ připustil šéf poslanců hnutí Radim Fiala „My bychom si přáli, aby se to celé zrušilo. Na tom trochu závisí to, jestli poslanecký klub SPD podpoří vládu,“ řekl.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:09

Přáli bychom si, aby byla muniční iniciativa zrušena, řekl Radim Fiala
Domácí
13. 1. 2026 10:12
02:22

Vláda vzniká za podpory extrémistů, vyčetl jí Výborný
Domácí
13. 1. 2026 10:12
00:28

Vidíme poslední dny či týdny íránského režimu, je přesvědčený Merz
Zahraniční
13. 1. 2026 9:58
02:03

Opozice zkusí sesadit Okamuru. Nemůže vystupovat jako mluvčí Kremlu, řekl Havel
Domácí
13. 1. 2026 8:58
01:08

Brankář Jakub Dobeš po výhře Montrealu nad Vancouverem 6:3
Sport
13. 1. 2026 8:44
00:34

Ledovka trápí řidiče, auta jsou zalitá v ledu
Domácí
13. 1. 2026 8:04
01:19

Česko pokryla ledovka. Vlaky nabírají zpoždění
Domácí
13. 1. 2026 7:50
02:09

Ledovka komplikuje život v Česku
Domácí
13. 1. 2026 6:20
01:47

Dítě narozené mimo dělohu: Malý Ryu je zázrak
Zahraniční
13. 1. 2026 5:00
35:59

Kupka odmítá nálepku „strejce“. Koalice SPOLU už není ve hře
Rozstřel
13. 1. 2026 0:06
02:37

První jízda fiátkem, kterého naučili zas jezdit na benzin. Nový Fiat 500 hybrid v akci
Technika
13. 1. 2026 0:06
00:55

Kraus dostal divokou kartu do pořadu Naked Attraction. Uvidíme ho v kabince?
Společnost
13. 1. 2026 0:06
00:36

Ropný gigant pochyboval o Venezuele. Zůstanete mimo hru, naznačil Trump
Zahraniční
12. 1. 2026 19:56
00:53

Vodohospodáři pomocí remorkéru a bagru rozbíjeli led na Berounce
Domácí
12. 1. 2026 17:50
01:43

Posádka Martina Macíka dojela po havárii osmou etapu bez předního okna
Technika
12. 1. 2026 17:24
00:37

Služební pes hasičů testoval speciální přilbu s kamerou
Krimi
12. 1. 2026 17:00
00:18

Policie zadržela mladíka s airsoftovou zbraní
Krimi
12. 1. 2026 16:28
02:56

Babiš prozradil detaily muniční iniciativy
Domácí
12. 1. 2026 16:28
00:30

NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě, říká Rutte
Zahraniční
12. 1. 2026 16:24
00:37

Ze zamrzlého vodopádu se utrhla masa ledu
Zahraniční
12. 1. 2026 16:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.