Přáli bychom si, aby byla muniční iniciativa zrušena, řekl Radim Fiala
13. 1. 2026 10:12 Domácí
„Všichni víte, že v klubu SPD je trochu rozpor kvůli muniční iniciativě,“ připustil šéf poslanců hnutí Radim Fiala „My bychom si přáli, aby se to celé zrušilo. Na tom trochu závisí to, jestli poslanecký klub SPD podpoří vládu,“ řekl.
