Prasklý zvon z kostela v Žitenicích čeká oprava
6. 6. 2026 8:22 Domácí
Kostel svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku přišel o své zvony při obou světových válkách. V době bourání vesnic kvůli výstavbě přehrad a těžbě uhlí na severu Čech v něm naopak za dosud nevyjasněných okolností zvony přibyly. Ten nejstarší, odlitý někdy před půl tisíciletím, nyní místní chtějí opravit, aby se znovu rozezněl jeho hlas.
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Prasklý zvon z kostela v Žitenicích čeká oprava
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