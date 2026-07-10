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Přáslavičtí tankisté převzali poslední z tanků Leopard 2A4

Domácí
73. tankový prapor sídlící v Přáslavicích převzal poslední z celkem 42 tanků Leopard 2A4. Slavnostního předání v kasárnách praporu se zúčastnil také ministr obrany Jaromír Zůna a nový náčelník Generálního štábu AČR Miroslav Hlaváč. Do roku 2030 by měla armáda dostat také nejmodernější tanky Leopard 2A8.
video: iDNES.tv
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