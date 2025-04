VIDEO: Právo a zákon nás chránily proti Zemanovým lžím a útokům, řekl šéf BIS Koudelka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šéf BIS Michal Koudelka ve Sněmovně řekl, že čelil lžím a útokům ze strany bývalého prezidenta Miloše Zemana. „Jsme službou, která nepodlehla ani tlakům z nejvyšších míst,“ řekl Koudelka. „Vždycky to právo, zákon, je jediné, co nás chrání a vždycky nás chránilo. A to je pro nás alfou a omegou všeho,“ pokračoval.

video: PSP ČR