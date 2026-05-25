Prazdroj spustil plně automatický sklad

Domácí
Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v němž se piva na cestě od stáčírny až na kamion piva nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách až do třicetimetrové výše. Linky umějí naložit speciálně upravený kamion za pouhé dvě a půl minuty. Sklad vznikl ve dvou etapách a stál 1,4 miliardy korun, což je jedna z největších investic v historii podniku.
