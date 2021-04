VIDEO: Pražská zoo opět otevřela brány návštěvníkům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pražská zoo opět otevřela brány návštěvníkům

Navzdory chladnému počasí ráno u zoo čekalo několik desítek lidí - včetně novinářů. Krátce po otevření mohli návštěvníci zhlédnout krmení klokanů a lachtanů. Personál je zároveň pravidelně rozhlasem upozorňoval na nutnost dodržovat hygienická opatření. "Samozřejmě jsou tady ta omezení. Především je to těch 20 procent maximální kapacity, což tedy v případě zoo Praha my interpretujeme jako 4000 návštěvníků v areálu současně," uvedl Bobek. "Když to řeknu jinými slovy, asi není třeba se obávat, zejména ve všedních dnech, že by se na někoho nedostalo,“ zdůraznil ředitel. V zoo kvůli pandemii zatím zůstanou uzavřeny vnitřní prostory a restaurace, okénka s občerstvením však podle Bobka fungují.

video: iDNES.tv