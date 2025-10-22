Jihovýchodní část Pražského okruhu by měla být hotová do dvou let
22. 10. 2025 13:50 Domácí
Až dvě stě dělníků se každý den podílí na dostavbě 12,6 kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu (D0) mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Práce zahájené loni v prosinci se drží harmonogramu. S uvedením stavby do provozu se počítá za dva roky.
