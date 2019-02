VIDEO: Před 107 lety otevřeli Hlávkův most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před 107 lety otevřeli Hlávkův most

Přesně 107 let uběhlo od slavnostního otevření mostu spojujícího pražské části Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. Přestože výstavbu Hlávkova mostu komplikovaly spory dvou tehdejších stavebních škol, vznikla jedinečná stavba dokládající urbanistický rozvoj hlavního města. V minulosti most sloužil jako hlavní dopravní tepna do holešovických jatek, dnes je páteřní komunikací pražské dopravy. V příštích letech jej čeká, stejně jako další mosty přes Vltavu, rozsáhlá rekonstrukce.

video: tskpraha.cz