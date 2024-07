VIDEO: Předseda izraelského Knesetu v Praze. Pekarová vyjádřila jeho zemi podporu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předseda izraelského Knesetu Amir Ohana ve čtvrtek zavítal do Prahy. „Česká republika ukazuje, co to znamená pravé přátelství,“ řekl po jednání s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), které poděkoval za podporu. V poledne se sejde s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), odpoledne ho přijme premiér Petr Fiala (ODS).

video: PSP ČR