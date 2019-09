VIDEO: Předseda sněmovny Vondráček se zastal komunisty Filipa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, kterého chce sesadit z funkce místopředsedy Sněmovny poslanec vládní ČSSD Petr Dolínek, se zastal šéf Sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. „Je to strana, která je demokraticky zvolena do Sněmovny, se kterou nesouhlasím,“ řekl Vondráček. Nikdo, tedy ani Dolínek, podle něj nemá právo kádrovat, koho KSČM nominuje do funkce.

video: Josef Kopecký, iDNES.cz