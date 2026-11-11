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Babiš míří do Irska. S lídry EU bude řešit AI a ceny energií, setká se i se Zelenským

Domácí
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu večer odletěl na dvoudenní cestu do Dublinu. Ve čtvrtek se zúčastní summitu Evropského politického společenství, na němž budou lídři spolu s představiteli klíčových institucí jednat o konkurenceschopnosti Evropy s ohledem na inovace a ceny energií. V pátek ho čeká neformální Evropská rada zaměřená na využití umělé inteligence.
video: ČTK
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