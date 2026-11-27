Předškoláci z havarovaného autobusu se setkali se svými hrdiny
27. 11. 2026 15:12 Domácí
Děti z kaznějovské mateřské školy, se kterými minulý týden jen pár kilometrů před domovem naboural autobus, do něhož z protisměru narazilo osobní auto, se setkaly se svými zachránci. S řidičem odtahové služby, který zabezpečil kolo autobusu, aby se nepřevrátil ze svahu, i s dalšími šoféry, kteří jim přispěchali na pomoc a vyndávali je bočním oknem.
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