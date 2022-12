VIDEO: Představa, že by to Andrej Babiš dělal jako Viktor Orbán je docela děsivá, řekl Petr Pavel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Představa, že by to Andrej Babiš dělal jako Viktor Orbán je docela děsivá, řekl Petr Pavel

v pořadu 360° na CNN Prima News zaznělo v rozhovoru s Petrem Pavlem, že Babiš se s Viktorem Orbánem neskrývaně inspiruje. „On se nikdy netajil tím, že mu imponuje, jak to dělá dobře, a že by si dokázal představit dělat to u nás podobně,“ řekl prezidentský kandidát Pavel.

video: CNN Prima News