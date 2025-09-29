Otázka na zrušení práva veta v EU vyvolala zmatek. Pro byli jen Rakušan a Hřib

Domácí | Volby 2025
Případné zrušení práva veta v zahraničněpolitických otázkách Evropské unie přineslo do nedělní superdebaty lídrů politických stran na České televizi zmatek. Moderátorka Marcela Augustová vyzvala přítomné, aby zvedli ruku ti, kdo jsou pro právo veta, respektive pro jeho zrušení. Nejasně položená otázka vyvolala okamžité reakce. Jediní, kdo se vyslovili pro zrušení, byli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
video: Česká televize
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:26

Kubišová s předstihem slavila narozeniny. Je na známkách, jako první česká zpěvačka
Domácí
29. 9. 2025 13:56
02:02

Máme rádi pivo, ale to vaše je lepší, říká česky nový izraelský velvyslanec
Zahraniční
29. 9. 2025 13:30
02:09

Ve spisu jsme nenašli žádný důkaz proti mému klientovi, tvrdí obhájce Dalibora Kučery
Krimi
29. 9. 2025 13:20
02:15

Otázka na zrušení práva veta v EU vyvolala zmatek. Pro byli jen Rakušan a Hřib
Domácí
29. 9. 2025 12:36
01:21

Na Ryder Cupu hodil fanoušek pivo na Roryho McIlroye a jeho manželku
Sport
29. 9. 2025 12:24
01:31

Kučera obžalovaný v kauze Dozimetr: O existenci nějaké zločinecké skupiny jsem nevěděl
Krimi
29. 9. 2025 11:46
00:58

Streetartový festival ve Dvoře Králové budí emoce
Domácí
29. 9. 2025 11:36
01:15

Turbokřižovatka v ranní špičce obstála, semafory se budou dál ladit
Domácí
29. 9. 2025 11:34
00:36

Red Chaos: The Strict Order - trailer
Lifestyle
29. 9. 2025 11:28
07:43

Jaroslav Uhlíř oslavil 80. narozeniny na koncertě v Lucerně
Společnost
29. 9. 2025 10:36
00:32

V Gaze se po izraelském útoku zřítila výšková budova s palestinskými rodinami
Zahraniční
29. 9. 2025 10:14
20:09

Pomáháme matkám vrátit se k práci, aniž by opustily děti, popisuje Kristýna Cejnarová
Rozstřel
29. 9. 2025 10:00
00:40

Útok na infrastrukturu v ruském Bělgorodu způsobil rozsáhlé výpadky proudu
Zahraniční
29. 9. 2025 9:54
01:07

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn
Krimi
29. 9. 2025 9:16
00:47

Střelba v mormonském kostele v USA má už čtyři oběti, dalších osm je zraněných
Zahraniční
29. 9. 2025 8:16
01:03

Proevropská strana PAS získala ve volbách v Moldavsku více než 50 procent hlasů
Zahraniční
29. 9. 2025 7:48
00:50

OnePlus Pad Lite
Technika
29. 9. 2025 0:06
03:33

Chata má nově jednu „kadibudku“ s dvěma záchody
Lifestyle
29. 9. 2025 0:06
04:50

Dusno s bývalým na place? Vilma Cibulková prozradila realitu zákulisí Polabí
Společnost
29. 9. 2025 0:06
00:52

700 km na nabití. Trhali jsme rekordy s elroqem
Technika
29. 9. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.