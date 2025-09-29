Otázka na zrušení práva veta v EU vyvolala zmatek. Pro byli jen Rakušan a Hřib
29. 9. 2025 12:36 Domácí | Volby 2025
Případné zrušení práva veta v zahraničněpolitických otázkách Evropské unie přineslo do nedělní superdebaty lídrů politických stran na České televizi zmatek. Moderátorka Marcela Augustová vyzvala přítomné, aby zvedli ruku ti, kdo jsou pro právo veta, respektive pro jeho zrušení. Nejasně položená otázka vyvolala okamžité reakce. Jediní, kdo se vyslovili pro zrušení, byli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
