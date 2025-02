VIDEO: ANO by vyhrálo se 34 procenty, Motoristé by se dle STEM do Sněmovny nedostali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ANO by vyhrálo se 34 procenty, Motoristé by se dle STEM do Sněmovny nedostali

Volby by v únoru opět vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34,7 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo i dalších pět subjektů. Motoristé skončili pod pěti procenty. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News.

video: CNN Prima News