ANO a SPOLU dělí v průzkumu deset procentních bodů

Podle průzkumu společnosti STEM by sněmovní volby v červnu opět vyhrálo hnutí ANO s 30,9 procenta. Preference koalice SPOLU lehce klesly, stále by ale zůstala druhá s 20,5 procenta. Třetí by skončila stále posilující SPD s 13,9 procenta. Vyplývá to z volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News.

video: CNN Prima NEWS / Partie PLUS