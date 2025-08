VIDEO: Volby by vyhrálo ANO. SPD zvyšuje náskok před STAN Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby by vyhrálo ANO. SPD zvyšuje náskok před STAN

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu s 20,8 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a Stačilo!. Piráti v tomto průzkumu zaznamenali dosud nejlepší výsledek 8,3 procenta.

video: Partie PLUS / CNN Prima News