Hnutí ANO získalo v průzkumu zatím nejnižší výsledek

Hnutí ANO opět klesly volební preference. V předvolebním modelu agentury STEM pro CNN Prima News by sice obsadilo první místo, ale získalo by svůj zatím nejhorší výsledek 30,7 %. Do Sněmovny by se dostalo také dalších pět stran. Motoristé by nedosáhli ani na pět procent.

video: PARTIE Terezie Tománkové / CNN Prima NEWS