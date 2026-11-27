Přehrada pastviny byla ještě v polovině listopadu bez vody
27. 11. 2026 17:00 Domácí
Po týdnech sucha se přehrada Pastviny opět naplnila. Tak nízko, jak byla hladina vody ještě minulý týden, klesla naposledy před osmi lety. Místo vodní plochy se před návštěvníky otevřela měsíční krajina a oblázková pláž přecházela v husté zapáchající bahno. Díky podzimním dešťům už je zpět na své retenční kapacitě. video bez vody
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