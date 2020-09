VIDEO: Z premiantů jsme se stali zemí, která má jedny z nejhorších čísel, uvedla Pekarová Adamová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vláda nedělá nic jiného, než strká hlavu do písku,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová. Poukázala na to, že už i sousední Slovensko označilo v pondělí Českou republiku „červenou“ zónu, tedy jako nebezpečnou zemi pro vlastní občany, kteří by se do Česka vypravili.

video: PSPČR