Babiš dorazil do Paříže, potká se s lídry koalice pro Ukrajinu
6. 1. 2026 14:14 Domácí
Premiér Andrej Babiš dorazil do Paříže, kde se zúčastní jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. „Jsem sám zvědav, co se tam dozvím,“ zmínil šéf hnutí ANO v příspěvku na sociálních sítích. Mezi účastníky by měl být i americký ministr zahraničí Marco Rubio.
02:37
Cítím se nevinen, říká psychiatr, který měl sexuálně osahávat pacientku a jezdit na ní v ordinaci jako na koni
Krimi6. 1. 2026 15:06
01:14
Explodující petarda muži amputovala ruku
Domácí6. 1. 2026 14:30
00:33
Vypadá jako policistka, ale není skutečná. AI profily lákají oběti podvodů
Zahraniční6. 1. 2026 14:26
00:50
Smích na kurtu. Australan si vzal na soupeře židli
Sport6. 1. 2026 14:02
01:44
Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč
Zahraniční6. 1. 2026 13:40
03:26
Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila ministryně financí Schillerová
Domácí6. 1. 2026 13:00
00:58
Ve Žďáře po osmi letech připravili ledový ovál
Domácí6. 1. 2026 12:38
00:31
Simona Krainová ukázala vilu v Dominikáně
Společnost6. 1. 2026 12:36
01:45
Policisté zadrželi sprejera přímo při činu
Krimi6. 1. 2026 12:34
01:54
Na olympiádu nepojedou Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka
Sport6. 1. 2026 12:26
01:15
Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému
Sport6. 1. 2026 12:24
00:53
Jde o velký krok pro celé lidstvo, pro svobodu a lidskou důstojnost, řekla Machadová
Zahraniční6. 1. 2026 11:34
01:12
Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku
Domácí6. 1. 2026 10:56
00:39
Babiš prezidentem? Už kandidovat nebudu, řekl ve videu
Domácí6. 1. 2026 10:46
00:42
Pokud USA zaútočí na zemi NATO, bude to konec všeho, řekla dánská premiérka
Zahraniční6. 1. 2026 10:42
00:58
Móda z cen kritiků: sexy výstřihy a rozparky
Společnost6. 1. 2026 10:38
01:02
V Číně odstartoval největší ledový festival na světě
Zahraniční6. 1. 2026 10:14
00:17