Premiér Fiala letí na konferenci do Indie, jednat bude i s premiérem Módím

Předseda vlády Petr Fiala odlétá dopoledne do nejlidnatější země světa. V Indii vystoupí na globální konferenci Vibrant Gujarat Global Summit. Podle indického listu The Hindu by měl být hlavním hostem summitu, kterého se zúčastní zástupci ze třicítky zemí.

video: iDNES.tv