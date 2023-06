VIDEO: Fiala: Pirátská anketa k Blažkovi? Nic špatného neudělal Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fiala: Pirátská anketa k Blažkovi? Nic špatného neudělal

„Je to názor části pirátské strany, to není nic šťastného pro koalici. Myslím ale, že jsme si to s Ivanem Bartošem vysvětlili,“ řekl předseda vlády Petr Fiala v pořadu CNN Prima News Co na to premiér.

video: CNN Prima News