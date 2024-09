VIDEO: Po povodních pomůže až 2 tisíce vojáků, rozhodla vláda. Volby neodkládá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po povodních pomůže až 2 tisíce vojáků, rozhodla vláda. Volby neodkládá

Na územích zasažených povodněmi bude pomáhat až 2000 vojáků a to až do konce října, rozhodla vláda. V průběhu jednání vlády, kterého se účastní také prezident Petr Pavel, to oznámila ministryně obrany Jana Černochová. „Vojáci budou stavět náhradní přemostění, uvedla po jednání vlády. Odložení krajských a senátních voleb vláda nenavrhla, žádal ji o to primátor záplavami zasažené Opavy.

video: ČTK