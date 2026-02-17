Premiéra Andreje Babiše rozhodnutí mandátového a imunitního výboru nepřekvapilo

Domácí
Premiéra Andreje Babiše nepřekvapilo, že mandátový a imunitní výbor nedoporučil poslancům vydat ho k trestnímu stíhání. Kauzu Čapí hnízdo znovu označil za politický proces. Řekl, že v tomto případě není justice nezávislá.
