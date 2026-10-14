Byli jsme na premiéře Ondříčkova filmu Kluci to vidí jinak než holky
14. 10. 2026 11:38 Domácí
David Ondříček režíroval například film Šeptej, Samotáři, nebo Ve stínu, který získal několik Českých lvů. Do filmu Kluci to vidí jinak než holky obsadil Marthu Issovou, Denisu Barešovou, Jaroslava Plesla, Václava Neužila, Jana Nedbala a další. S některými z nich jsme si povídali na premiéře nového filmu.
02:01
Ledňáček s tělem automobilu, náčelník Havel. Expozice na Výstavišti se „dotýká nebe“
Domácí14. 10. 2026 12:22
00:52
Zelenskyj tepe Kyjev za špatnou přípravy na zimu
Zahraniční14. 10. 2026 11:50
00:26
V Zoo Ostrava porodila samice levharta cejlonského
Domácí14. 10. 2026 11:48
03:34
Byli jsme na premiéře Ondříčkova filmu Kluci to vidí jinak než holky
Domácí14. 10. 2026 11:38
01:21
Další zvrat v povolebním jednání ve Zlíně, vznikl trojblok
Domácí14. 10. 2026 11:28
01:32
Brněnské muzeum vystavuje motorky značky Douglas
Domácí14. 10. 2026 11:22
00:33
Ukrajinské drony napadly největší ruské datové centrum patřící Sberbank
Zahraniční14. 10. 2026 11:02
00:23
Trump sdílel video s tygrem vytvořené umělou inteligencí
Zahraniční14. 10. 2026 10:56
00:45
Muže obžalovaného ze špionáže pro Čínu přivedli do jednací síně zakuklení ozbrojenci
Krimi14. 10. 2026 10:14
00:19
Novinář, nebo špion? Podezřelý Číňan stanul před soudem
Domácí14. 10. 2026 10:04
42:56
Evropa ukázala Číně, že má čím bojovat, říká Dvořák
Rozstřel14. 10. 2026 10:00
01:03
Fanoušci Ústí si tetovali logo za doživotní permanentku
Sport14. 10. 2026 9:06
01:00
Kyjev zasáhly další ruské útoky. Jsou desítky zraněných
Zahraniční14. 10. 2026 9:00
00:46
Letadlo omylem vyslalo signál o únosu, letiště v Norimberku bylo dočasně zavřené
Zahraniční14. 10. 2026 8:08
00:57
„Krtčí lidé“ v New Yorku prolézají kanály a hledají zlato
Zahraniční14. 10. 2026 4:00
01:09
Pětiminutový makeup: Jak vytvořit svěží a přirozený look během chvilky
Lifestyle14. 10. 2026 0:06
01:46
Fiat oživuje odkaz Multiply. Nový koncept Multiplay kombinuje minivan, SUV a pick-up
Technika14. 10. 2026 0:06
00:24
Nová mluvčí Bílého domu: pletla si Trumpa s manželem a už se spekuluje, kdy skončí
Zahraniční13. 10. 2026 19:20
02:55
Poslanci budou jednat o cestě Pavla do Maroka, prosadila vládní koalice
Domácí13. 10. 2026 19:00
00:41