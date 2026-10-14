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Byli jsme na premiéře Ondříčkova filmu Kluci to vidí jinak než holky

Domácí
David Ondříček režíroval například film Šeptej, Samotáři, nebo Ve stínu, který získal několik Českých lvů. Do filmu Kluci to vidí jinak než holky obsadil Marthu Issovou, Denisu Barešovou, Jaroslava Plesla, Václava Neužila, Jana Nedbala a další. S některými z nich jsme si povídali na premiéře nového filmu.
video: iDNES.tv
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