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Přes sto lidí v Ústí nad Labem se ocitlo bez nájemní smlouvy

Domácí
Přes sto lidí ve dvou domech v Klíšské ulici v Ústí nad Labem se ocitlo bez nájemní smlouvy. Jde zejména o příjemce sociálních dávek. Koncem srpna obdrželi oznámení, že jejich smlouvy nebudou prodlouženy a že mají své byty opustit do 30. září. Na hledání nového bydlení tak dostali jen několik týdnů. Stěžují si, že najít novou střechu nad hlavou je složité. Jak zjistila redakce, v jednom z domů po sobě zanechali spoušť.
video: iDNES.tv
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