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Přes tisíc rizikových stromů uzavřelo objízdnou trasu na Hřebči, kácení se zaseklo

Domácí
Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku, která slouží jako důležitá objízdná trasa při uzavření tunelu na páteřním silničním tahu I/35, je kvůli sporu o kácení v přírodní rezervaci už skoro čtvrt roku zavřená. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že se otevře.
video: iDNES.tv
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