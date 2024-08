VIDEO: Převoz Dakoty stál majlant. Unikátní letadlo mají ve zručském muzeu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miloš Tarantík v soukromém muzeu ve Zruči na Plzeňsku opravuje, opečovává a kompletuje stará letadla i historickou vojenskou techniku. K tomu seká trávu mezi desítkami exponátů, prodává vstupenky a vodí zájemce na komentované prohlídky do unikátních strojů. „Je to už dva a půl roku, co tragicky umřel zakladatel muzea, můj taťka Karel. Jeho dvě ruce tady moc chybějí,“ svěřil se.

video: iDNES.tv