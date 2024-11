VIDEO: Převozník vozí lidi i auta už skoro tři dekády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Převozník vozí lidi i auta už skoro tři dekády

Převozník Karel Kukačka vozí lidi a auta přes Lipno z Horní Plané do Bližší Lhoty už 28 let. Nejvíce se bojí, aby s lodí plnou lidí a aut neuvázl uprostřed nádrže. Stalo se mu to jednou. Musel vyčkat, než dorazí pomoc.

video: iDNES.tv