Místo ponuré černé vybílená vila. Prezidentský pár se stěhuje do nového

Lumbeho vila by mohla být do konce září připravena na nový prezidentský pár. Petr Pavel se svou manželkou by se tam pak mohli okamžitě přestěhovat. V Prezidentském SPECIÁLU to potvrdila hlava státu s tím, že nábytek byl vybrán z klasického katalogu.

video: iDNES.cz