6. 10. 2025 13:24 Domácí | Volby 2025
Prezident Petr Pavel zhodnotil úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které jsou po volbách zastoupeny ve Sněmovně. „Je zřejmé, že je tady zájem na koaliční vládě tří stran, řekl Pavel, který v pondělí přijal šéfa SPD Tomia Okamuru i Motoristů sobě Petra Macinku, s nimiž jedná vítěz voleb, šéf ANO Andrej Babiš.
