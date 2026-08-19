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Prezident dostal pádlo i fleret. Třeba ho využijete v kampani, smál se Choupenitch

Domácí
Prezident Petr Pavel dnes přijal na Pražském hradě světové šampiony. Od šermíře Alexandera Choupenitche dostal fleret. Vodní slalomáři, které vedle mistrů světa Terezy Kneblové, Jakuba Krejčího a Víta Přindiše zastupovali i další medailisté, mu věnovali pádlo.
video: Petr Pavel
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