Na půdě Právnické fakulty UK proběhla debata s prezidentskými kandidáty

Při výběru nových ústavních soudců by chtěli kandidáti na Hrad dbát na to, aby mezi nimi byly více ženy. „Ženy, expertky máme, jen to musíme brát v potaz,“ řekla v debatě pěti kandidátů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. „Měl by být vyvážený poměr ženu a mužů,“ zdůraznil také senátor Marek Hilšer.

video: Právnická fakulta UK