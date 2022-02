VIDEO: Zeman: Nesouhlasím s šibenicemi a nesouhlasím ani s tím, že je to přestupek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Miloš Zeman odmítl názor policie, že šibenice na demonstracích odpůrců novely pandemického zákona jsou pouze přestupek. „Zásadně nesouhlasím s šibenicemi a nesouhlasím ani s tím, že je to přestupek. Ti lidé by měli jít do vězení,“ řekl Zeman v diskusním pořadu televize Prima a CNN Prima News. Novelu pandemického zákona podepíše. Odmítl politický bojkot olympiády v Číně.

video: CNN Prima News