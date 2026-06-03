Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prezident se v Chropyňské strojírně projel obrněným vozem

Domácí
Petr Pavel a jeho manželka Eva ve středu zakončí dvoudenní cestu Zlínským krajem. Ráno prezident zavítal ve Vizovicích na Zlínsku do areálu výrobce modulárních systémů KOMA Modular. Před obědem pak začal prohlídku Chropyňské strojírny na Kroměřížsku v areálu bývalého plastikářského podniku Technoplast, kde se projel s manželkou obrněným vozem Wolf, které zkouší slovenská armáda.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:44

Rutte přijel do Kyjeva. Řeší, jak více pomoci bez přímé účasti NATO ve válce
Zahraniční
3. 6. 2026 13:38
00:52

Tváře ČT vysílají v černém a hrozí stávkou. Nepolevíme, vzkazuje Stach
Domácí
3. 6. 2026 13:26
00:32

Ukradenou dodávku zloděj po pár stech metrech jízdy změnil v hromadu šrotu
Krimi
3. 6. 2026 12:58
00:54

Hertl rozhodl o výhře Vegas v úvodním finále NHL proti Carolině
Sport
3. 6. 2026 12:36
00:38

Prezident se v Chropyňské strojírně projel obrněným vozem
Domácí
3. 6. 2026 12:34
04:10

Ministryně Schillerová představila změny ve spoření na penzi
Domácí
3. 6. 2026 12:30
01:09

Motorkáři pod koly aut: Policie varuje drsným videem
Krimi
3. 6. 2026 12:10
00:53

Policie provádí dechovou kontrolu u řidiče, kterého prozradily pantofle pod volantem
Krimi
3. 6. 2026 11:50
00:49

Z auta ukradli klíče od domu, pak ho vykradli. Policie pátrá po dvojici mužů
Krimi
3. 6. 2026 11:48
00:22

Devatenáctiletý mladík stanul u soudu za vraždu kvůli urážce
Krimi
3. 6. 2026 11:32
00:18

Video jako varování. Kurýra na koloběžce srazilo auto na místě pro přecházení
Domácí
3. 6. 2026 11:00
03:59

God of War Laufey - Gameplay Reveal Trailer
Lifestyle
3. 6. 2026 10:56
02:22

Until Dawn 2 - Announce Trailer
Lifestyle
3. 6. 2026 10:56
02:14

Silent Hill: Townfall - Release Date Announcement
Lifestyle
3. 6. 2026 10:56
01:57

Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Release Date Trailer
Lifestyle
3. 6. 2026 10:56
07:32

Marvel’s Wolverine - Extended Gameplay Trailer
Lifestyle
3. 6. 2026 10:54
02:15

Rayman Legends Retold - Reveal Trailer
Lifestyle
3. 6. 2026 10:54
00:24

Pacientům v novoměstské nemocnici rozváží jídlo elektrovůz
Domácí
3. 6. 2026 10:54
00:38

Íránci zaútočili na letiště v Kuvajtu, několik lidí se zranilo
Zahraniční
3. 6. 2026 10:06
47:33

Nemovitost není jen byt. Fondy otevírají dveře k miliardovým aktivům
Domácí
3. 6. 2026 10:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.