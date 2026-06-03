Prezident se v Chropyňské strojírně projel obrněným vozem
3. 6. 2026 12:34 Domácí
Petr Pavel a jeho manželka Eva ve středu zakončí dvoudenní cestu Zlínským krajem. Ráno prezident zavítal ve Vizovicích na Zlínsku do areálu výrobce modulárních systémů KOMA Modular. Před obědem pak začal prohlídku Chropyňské strojírny na Kroměřížsku v areálu bývalého plastikářského podniku Technoplast, kde se projel s manželkou obrněným vozem Wolf, které zkouší slovenská armáda.
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