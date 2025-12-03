Prezident není čtvrtá koaliční strana. Staří bílí muži o sestavování vlády

Budoucnost ODS, pravomoci prezidenta v souvislosti se jmenováním nové vlády, další působení současného jihočeského hejtmana Martina Kuby v politice či nejnovější korupční aféru probrali v podcastu Staří bílí muži komentátoři Štěpán Hobza, Marek Hudema a Petr Kolář. Nezapomněli ani na Filipa Turka a jeho šance stát se ministrem.
video: iDNES.tv
