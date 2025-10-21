Prezident Pavel jmenoval Martina Smolka ústavním soudcem

Domácí
Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval Martina Smolka novým soudcem Ústavního soudu. Devětačtyřicetiletý Smolek je odborníkem na právo EU, dlouhodobě působil na ministerstvu zahraničí a byl vládním zmocněncem u Soudního dvora EU.
