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Prezident Pavel na Vysočině probral dostavbu Dukovan

Domácí
Druhý den své návštěvy Kraje Vysočina tráví prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou na Třebíčsku. Oficiální část programu zahájil obědem se starosty obcí tohoto regionu, přičemž hlavním tématem médiím nepřístupného setkání byla plánovaná dostavba Jaderné elektrárny Dukovany.
video: iDNES.tv
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