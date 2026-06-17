Prezident Pavel na Vysočině probral dostavbu Dukovan
17. 6. 2026 14:56 Domácí
Druhý den své návštěvy Kraje Vysočina tráví prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou na Třebíčsku. Oficiální část programu zahájil obědem se starosty obcí tohoto regionu, přičemž hlavním tématem médiím nepřístupného setkání byla plánovaná dostavba Jaderné elektrárny Dukovany.
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