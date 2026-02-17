V otázce financování obrany jdeme opačným směrem, míní prezident Pavel
17. 2. 2026 20:04 Domácí
Financování obrany a navýšení rozpočtu považuje prezident Petr Pavel za klíčovou záležitost. Podle něj ale jdeme opačným směrem. Bude kvůli tomu mluvit s premiérem Babišem a ministryní financí Schillerovou.
00:56
