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Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Domácí
Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na festivalu promítá v sekci Zvláštní uvedení. Ve Varech se prezident zdrží i večer, kdy ho čeká briefing.
video: iDNES.tv
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