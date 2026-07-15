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Pavel: Summit byl pro nás diplomatický výprask

Domácí
Summit NATO v Ankaře byl diplomatickým výpraskem a česká delegace na něj nedokázala adekvátně reagovat, uvedl prezident Petr Pavel v rozhovoru pro iDNES.cz. Ocenil také některé kroky vlády v domácí i zahraniční politice a odmítl, že by jí „házel klacky pod nohy“.
video: iDNES.tv
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