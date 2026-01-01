Pavel přeje vládě úspěch. Bude hlídat, zda neohrožuje demokracii a bezpečnost

Prezident Petr Pavel přednáší tradiční novoroční projev. „Přeji nové vládě, aby v opatřeních, která budou v zájmu všech občanů, byla úspěšná. Považuji za správné nechat jí na startu prostor,“ uvedl prezident. Zároveň slíbil, že bude hlídat počínání kabinetu Andreje Babiše.
