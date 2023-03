VIDEO: Pavel chce legislativně upravit podobu období prezidenta od zvolení do inaugurace Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Petr Pavel chce navrhnout legislativní změnu, která dá jasnou podobu přechodnému období od zvolení prezidenta po inauguraci. Řekl to v novém pořadu Podhradí, pořad se podle prezidenta bude natáčet pravidelně. Zopakoval, že celá jeho kancelář by měla na Pražském hradě působit do konce března. Mluvil i o pocitech před inaugurací a sestavování nového týmu.

video: youtube.com/@prezidentpavel