Prezident Pavel s manželkou volili v Černoučku
3. 10. 2025 15:14 Domácí | Volby 2025
V Černoučku krátce po 14. hodině odvolil prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou. Komu dal hlas, neprozradil. „O své volbě jsem měl jasno a ke změně u mě nedošlo. Myslím si, že jsme s mou paní volili stejně,“ řekl Pavel novinářům a okomentoval předvolební kampaň.
