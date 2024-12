VIDEO: Únavu z války na Ukrajině chápu, řekl Pavel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Únavu z války na Ukrajině chápu, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel ve středu večer opět diskutoval s veřejností. V druhém díle pořadu Zeptejte se prezidenta, odpověděl také na otázku o budoucnosti války na Ukrajině. „Mnoho lidí je válkou na Ukrajině už unaveno. Já to naprosto chápu,“ řekl prezident. Obavy jsou podle něj legitimní, je ale potřeba se snažit o to, aby konflikt neskončil prohrou Ukrajiny. Zároveň je podle něj potřeba vyvinout tlak jak na Ukrajinu, tak na Rusko, aby obě země měly zájem jednat. Rusko ale podle něj v tuto chvíli chce jednat pouze za takových podmínek, které by byly pro Ukrajinu kapitulační.

video: Facebook / Petr Pavel