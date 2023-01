VIDEO: Je to referendum o mně, řekl Babiš v Průhonicích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to referendum o mně, řekl Babiš v Průhonicích

„Je to referendum o Babišovi,“ řekl Babiš s úsměvem novinářům poté, co opustil volební místnost. Myslí si, že by byl dobrým prezidentem. „Pokud lidi mají pocit, že se mají hůř než za Babiše, tak by měli volit Babiše,“ řekl také.

video: iDNES.tv