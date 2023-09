VIDEO: Autobus musí cestou do ghetta hlídat strážnící Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Autobus musí cestou do ghetta hlídat strážnící

Poděkování i petice upozorňující za diskriminaci a rasismus v městské hromadné dopravě z Neštěmic do ghetta v Mojžíři v Ústí nad Labem. Tak cestující a obyvatelé hodnotí uplynulé dva měsíce, kdy byla do Mojžíře zavedena nová autobusová linka číslo 57. „Pendluje“ mezi obchodním domem Květ do Mojžíře, nástup je pouze předními dveřmi, bez jízdenky se lidé do autobusu nedostanou. Na pořádek dohlíží strážníci spolu s asistenty přepravy, autobus je navíc vybaven kamerovým systémem.

