Při modernizaci trati z Plzně do Německa vznikne u Holýšova dlouhý tunel

Správa železnic plánuje zmodernizovat do roku 2030 trať z Plzně přes Domažlice do Německa. Holýšov na Plzeňsku čekají kvůli přestavbě velké změny. Železniční přejezd totiž při přestavbě nahradí silniční podjezd, most s třídou 1. máje čeká zvýšení a prodloužení, aby se pod něj vešly obě koleje a nástupiště.

video: SŽ